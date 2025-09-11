FOTO | Andre Onana poseert met shirt van mogelijk nieuwe club

Trabzonspor lijkt de nieuwe club van Andre Onana te worden. De oud-Ajacied lijkt op weg naar Turkije om daar zijn transfer te gaan afronden.

Bij Manchester United is de doelman op een zijspoor beland. Vorige week werd bekend dat de Engelse club en Trabzonspor een akkoord hadden bereikt. Nu lijkt ook Onana zelf voor een vertrek open te staan.

Fabrizio Romano deelt via X namelijk een foto waarin de goalie te zien is in een vliegtuig, waarin hij poseert met zijn familie, zaakwaarnemer én een shirt van de Turkse club.