FOTO | Edson Álvarez gespot in ArenA: "Kunnen we goed gebruiken"
Een opvallende gast afgelopen weekend bij het duel tussen Ajax en FC Utrecht. Edson Álvarez werd namelijk gespot op de tribune van de Johan Cruijff ArenA.
De oud-speler van Ajax was aandachtig toeschouwer bij het treffen, dat Ajax met 1-2 verloor. Het is niet duidelijk waarom Álvarez in de Johan Cruijff ArenA was. De Mexicaan wordt dit seizoen door West Ham United verhuurd aan Fenerbahçe.
De Turkse topclub heeft een optie tot koop bedongen, maar de kans lijkt klein dat de optie gelicht wordt. Álvarez keert anders terug bij West Ham United, dat nog kan degraderen naar de Championship.
De 28-jarige middenvelder werd afgelopen winter nog in verband gebracht met een terugkeer naar Ajax. Het is niet bekend of de Amsterdammers nog altijd interesse hebben in de Mexicaan, die in 2023 voor 38 miljoen euro de overstap maakte van Ajax naar West Ham United, waar hij nog een contract tot medio 2028 heeft.
Supporters van Ajax reageren enthousiast op de foto. "Wat verlang ik terug naar jouw duelkracht", schrijft iemand. "Iemand met winnaarsmentaliteit kunnen we goed gebruiken", meent een ander.
