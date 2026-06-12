FOTO | FIFA-baas Gianni Infantino poseert met shirt van Ajax

Ajax was woensdagavond vertegenwoordigd bij het openingsdiner van de FIFA in Mexico City, waar de aftrap van het WK 2026 werd gevierd. Namens de Amsterdamse club was directeur voetbal Marijn Beuker aanwezig.

Op foto's die door de FIFA zijn gedeeld, is te zien dat Beuker poseert met FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Daarbij houdt de Zwitser een Ajax-shirt vast.

Het gaat om het derde shirt van Ajax voor het seizoen 2026/27. Het lichtblauwe tenue werd onlangs gepresenteerd door de club. Op de foto's zijn daarnaast ook vertegenwoordigers van het Mexicaanse CF Pachuca te zien.