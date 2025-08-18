Kick-Off
Mike Verweij onthult: "Hij is niet kandidaat nummer één bij Ajax"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

FOTO | Huntelaar naast Ajax-doelwit gespot bij FC Twente - PSV

Bjorn
Klaas-Jan Huntelaar aan de telefoon
Klaas-Jan Huntelaar aan de telefoon Foto: © Pro Shots

FC Twente speelde zondagmiddag de thuiswedstrijd tegen PSV. In De Grolsch Veste was een opvallende gast, namelijk oud-spits Klaas-Jan Huntelaar samen met zijn zoon Seb. 

Klaas-Jan Huntelaar bij Jong Ajax op De Toekomst
'Ajax concurreert met PSV en FC Utrecht om Huntelaar junior (16)' Lees ook

Het duo werd gevangen door een camera van ESPN voor de aftrap in Enschede. Het bezoek aan De Grolsch Veste lijkt geen toeval te zijn, want de zestienjarige Seb wordt begeerd door zowel FC Twente als PSV. Verder zijn ook Ajax en FC Utrecht in de markt voor de talentvolle centrumspits.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

De clubs hopen te profiteren van de situatie van Huntelaar junior, die in de jeugdopleiding van Vitesse speelt. Spelers van de Arnhemse club kunnen namelijk transfervrij naar een andere profclub overstappen, omdat Vitesse haar proflicentie is kwijtgeraakt. Seb Huntelaar is international van Oranje onder 16.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk wijst naar Ajacied: "PSV moet hem kopen!"

0
Daley Blind in La Liga

'Ajax denkt echt serieus na over de terugkeer van Daley Blind'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 2 8 6
2 Feyenoord 2 3 6
3 PEC Zwolle 2 3 6
4 Ajax 2 2 4
5 PSV 1 5 3
6 FC Utrecht 1 4 3
7 AZ 1 3 3
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd