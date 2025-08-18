FOTO | Huntelaar naast Ajax-doelwit gespot bij FC Twente - PSV

FC Twente speelde zondagmiddag de thuiswedstrijd tegen PSV. In De Grolsch Veste was een opvallende gast, namelijk oud-spits Klaas-Jan Huntelaar samen met zijn zoon Seb.

'Ajax concurreert met PSV en FC Utrecht om Huntelaar junior (16)' Lees ook

Het duo werd gevangen door een camera van ESPN voor de aftrap in Enschede. Het bezoek aan De Grolsch Veste lijkt geen toeval te zijn, want de zestienjarige Seb wordt begeerd door zowel FC Twente als PSV. Verder zijn ook Ajax en FC Utrecht in de markt voor de talentvolle centrumspits.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen. Cookievoorkeuren wijzigen

De clubs hopen te profiteren van de situatie van Huntelaar junior, die in de jeugdopleiding van Vitesse speelt. Spelers van de Arnhemse club kunnen namelijk transfervrij naar een andere profclub overstappen, omdat Vitesse haar proflicentie is kwijtgeraakt. Seb Huntelaar is international van Oranje onder 16.