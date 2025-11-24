FOTO | Jordi Cruijff gespot met Ajax-leiding: "Het klopt dat we…"

Menno Geelen en Marijn Beuker hebben maandag een bezoek gebracht aan Jordi Cruijff in Barcelona. Het gesprek zou eigenlijk in het geheim zijn, maar in navolging van berichtgeving van het AD komt De Telegraaf nu met een foto van het gesprek.

Op de foto zijn Geelen, Beuker, Cruijff en zijn manager Soufian Asafiati te zien in het voormalige Rey Juan Carlos-hotel. Cruijff moet het in zwaar weer verkerende Ajax weer op de rit zien te krijgen als nieuwe Technisch directeur. Menno Geelen staat De Telegraaf te woord, maar vertelt niet alles.

"Het klopt dat we met belangrijke trajecten bezig zijn. Daar laten we ons over uit als er nieuws is te melden. Dat is nu nog niet het geval", aldus Geelen.

Ook de zoon van de beste Nederlandse voetballer ooit, houdt zijn kaken stijf op elkaar. "Dit is niet het moment om iets te zeggen."