FOTO | 'Marijn Beuker in Turkije betrapt om nummer 6 op te halen'

Marijn Beuker is na het gewonnen Champions League-duel bij Villarreal (1-2) direct doorgevlogen naar Turkije. De directeur voetbal van Ajax, die op de luchthaven van Istanbul door een medepassagier werd ’betrapt’, maakt gebruik van het feit dat zowel Galatasaray (woensdagavond tegen Atletico Madrid) als Fenerbahçe (donderdag tegen Aston Villa) thuis in Europees verband spelen, zo meldt De Telegraaf .

Beuker richt zich op de zoektocht naar een ervaren nummer zes en gebruikt zijn bliksembezoek aan Istanbul mogelijk ook om met Aston Villa te spreken over een huur van buitenspeler Leon Bailey. Meerdere bronnen rondom Ajax melden dat de reis van de directeur voetbal bedoeld is om spelers enthousiast te maken voor een transfer en om eerder opgebouwde contacten warm te houden, zoals hij maandenlang deed met Ko Itakura.

In Istanbul zal Beuker volgens de bronnen gesprekken voeren met (de zaakwaarnemers van) verschillende kandidaten voor de nummer-zes-positie, zoals de Uruguayaan Lucas Torreira (29), van wie een vertrek bij Galatasaray bespreekbaar zou zijn.

Daarnaast staat er volgens de bronnen een afspraak gepland met de entourage van Edson Alvarez (28), de West Ham United-huurling die bij Fenerbahçe een sterke eerste seizoenshelft kende. Met de komst van N’golo Kanté zou Alvarez echter kunnen worden teruggezet naar een reserveplek. "En dat is met het WK op komst geen prettig vooruitzicht," zeggen ingewijden. Alvarez kent Ajax goed en "heeft de deur voor Ajax altijd openstaan."

Hoewel Beuker op meerdere Turkse opties lijkt te schaken, betekent dit niet dat de nieuwe verdedigende middenvelder per se uit de Süperlig moet komen. Ook de komst van Manuel Ugarte (24) van Manchester United, Wataru Endo (32/Liverpool) en Christian Norgaard (31/Arsenal) wordt serieus onderzocht. Na de vrijwel zekere komst van linksback Oleksandr Zinchenko (29) maakt de reis van Beuker echter duidelijk dat de volle focus nu ligt op een nieuwe, ervaren middenvelder.