FOTO: Nieuw uitshirt Ajax lekt uit klassiek logo weer aanwezig

Het uittenue waar Ajax volgend seizoen in gaat voetballen is woensdag uitgelekt. Website Footy Headlines toont een donkerblauw uittenue, waarin het klassieke Ajax-logo vol op de borst pronkt.

Het nieuwe Ajax-shirt is voornamelijk donkerblauw, voorzien van een lichtere tint blauw over het shirt heen. De logo's op het tenue zijn van een heel andere kleur: fluorescerend groen. Wat ook opvalt is het logo. Eerder werd bekend dat het klassieke logo van Ajax, ter ere van het 125-jarig bestaan, opnieuw gebruikt ging worden en dat zien we terug.

De donkerblauwe tint zal Ajax-fans niet vreemd voorkomen. Vanaf 2010 is Ajax regelmatig te zien in de kleur die ook nu weer de voorkeur krijgt. In 2010 speelde Ajax ook al in het donkerblauw, toen nog met gele aspecten. Volgend seizoen is ook shirtsponsor Ziggo terug op het shirt van de Amsterdammers.