FOTO | Nieuwe thuistenue van Ajax lekt uit: V-hals en 'oude' logo

Opa Leak denkt te weten hoe het nieuwe thuistenue van Ajax er volgend seizoen uit zal zien. Het account op X is doorgaans erg betrouwbaar, waardoor we de foto erg serieus nemen.

Het shirt van Ajax krijgt een V-hals en heeft mouwen met een rood-zwart-rode rand. Daarnaast staat het 'oude' logo op de borst, hoewel dat tegenwoordig gewoon weer het huidige logo is van de club uit Amsterdam. Ook in de kraag zien we de kleur zwart terugkomen.

De verwachting is dat het shirt binnenkort officieel gepresenteerd zal worden door de koploper van de Eredivisie. Wat vinden jullie er van?