Heitinga stond op randje ontslag: "Directie heeft 3-3 niet gezien"
Ajax historie & oud-spelers

FOTO | Oud-Ajacied Westermann duikt op bij PSV: "Hij maakt indruk"

Stefan
Heiko Westermann namens Ajax
Heiko Westermann namens Ajax Foto: © Pro Shots

Heiko Westermann speelde in zijn loopbaan voor clubs als HSV en Ajax, maar is al enige tijd gestopt met voetballen. Donderdag was hij te gast bij PSV, om precies te zijn bij Peter Bosz.

De huidig hoofdtrainer van PSV was namelijk de eindverantwoordelijke bij Ajax toen Westermann bij de Amsterdamse club speelde. "In 2016 bij Ajax was Peter Bosz de eerste trainer die mij op de bank zette", schrijft de Duitse oud-verdediger bij een foto van de twee op LinkedIn. "Dat raakte me. Ik belde mijn agent en wilde vertrekken. Ik wilde spelen, niet toekijken."

"Maar Peter bleef bij zijn beslissing en communiceerde helder en eerlijk", vervolgt hij. "Achteraf heeft deze ervaring mij enorm gevormd. Ik begon mijn nieuwe rol te omarmen en de jonge spelers nog meer te steunen. Deze week, als onderdeel van mijn UEFA Pro License, ga ik Peter weer volgen bij PSV door de trainingssessies te observeren." 

"Peter is nu tweevoudig Nederlands kampioen, tweevoudig Super Cup-winnaar, voormalig Bundesliga-coach en nog steeds dezelfde inspirerende leider die ik me herinner. Hij maakt indruk op me, zowel als mens als trainer. Ik ben nu dankbaar voor de harde les van toen. Het leerde me het spel vanuit een ander perspectief te bekijken. Iets wat iedere trainer nodig heeft", aldus Westermann.

