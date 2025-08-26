FOTO | Perisic is Ajax-plaaggeest niet vergeten: "Dankjewel, 26"

PSV nam het zaterdagavond in het eigen Philips Stadion op tegen FC Groningen. De Eindhovenaren wonnen met 4-2 en na afloop van het duel deelde Ivan Perisic een opvallende post op zijn Instagram- account.

Op de foto is Perisic te zien, terwijl hij in duel is met Thijmen Blokzijl. De verdediger scoorde in mei in de absolute slotfase namens FC Groningen de gelijkmaker tegen Ajax, waardoor de Amsterdammers de koppositie één wedstrijd voor het einde weer kwijtraakten aan PSV. De Eindhovenaren wonnen vervolgens op bezoek bij Sparta en kroonden zich tot landskampioen.

En dat doelpunt van Blokzijl is Perisic overduidelijk nog niet vergeten, gezien de tekst die hij plaatst bij de afbeelding van hem en de verdediger van FC Groningen. "Dankjewel. 26", valt te lezen. 26 is een duidelijke verwijzing naar het kampioenschap van afgelopen seizoen, aangezien het de 26ste landstitel in de geschiedenis van PSV betrof.