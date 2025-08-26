Kick-off
Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Ajax wedstrijden

FOTO | Perisic is Ajax-plaaggeest niet vergeten: "Dankjewel, 26"

Stefan
Esmir Bajraktarevic viert zijn goal met Ivan Perisic tegen FC Groningen
Esmir Bajraktarevic viert zijn goal met Ivan Perisic tegen FC Groningen Foto: © BSR Agency

PSV nam het zaterdagavond in het eigen Philips Stadion op tegen FC Groningen. De Eindhovenaren wonnen met 4-2 en na afloop van het duel deelde Ivan Perisic een opvallende post op zijn Instagram-account.

Op de foto is Perisic te zien, terwijl hij in duel is met Thijmen Blokzijl. De verdediger scoorde in mei in de absolute slotfase namens FC Groningen de gelijkmaker tegen Ajax, waardoor de Amsterdammers de koppositie één wedstrijd voor het einde weer kwijtraakten aan PSV. De Eindhovenaren wonnen vervolgens op bezoek bij Sparta en kroonden zich tot landskampioen.

En dat doelpunt van Blokzijl is Perisic overduidelijk nog niet vergeten, gezien de tekst die hij plaatst bij de afbeelding van hem en de verdediger van FC Groningen. "Dankjewel. 26", valt te lezen. 26 is een duidelijke verwijzing naar het kampioenschap van afgelopen seizoen, aangezien het de 26ste landstitel in de geschiedenis van PSV betrof.

Agenda
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 Sparta Rotterdam 3 -1 6
