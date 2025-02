FOTO | Spelersbus Union beklad op weg naar wedstrijd tegen Ajax

Ajax speelt donderdagavond de return in de tussenronde van de Europa League tegen Royale Union Saint-Gilloise. De Amsterdammers verdedigen in de Johan Cruijff ArenA een 2-0 voorsprong na de fraaie zege in Brussel.

Union reist woensdag met de spelersbus af naar Amsterdam, maar de bus zal niet ongeschonden in de hoofdstad van Nederland aankomen. De spelersbus is onderweg namelijk beklad, zo meldt de Belgische krant Le Soir.

Anderlecht-fans hebben met graffiti op de bus gespoten en er valt nu groot 'Ultras RSCA' te lezen. Komende zondag is de Brusselse derby tussen Anderlecht en Union, dat op de ranglijst één punt meer heeft dan Anderlecht. Union heeft dus na donderdag een beladen wedstrijd in het vooruitzicht en het is de vraag of dat nog meespeelt bij het treffen in Amsterdam.