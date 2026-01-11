FOTO | Telstar verrast bezoekende Ajax-fans met lokale lekkernij

Ajax-supporters die zondagmiddag afreisden naar Velsen-Zuid kregen bij Telstar een onverwacht welkom. Nog vóór de aftrap lag er voor iedere bezoekende fan een verrassing klaar.

In totaal waren er zo’n vierhonderd Ajacieden aanwezig bij het duel met de promovendus. Bij binnenkomst in het uitvak deelde de thuisclub iets uit wat je niet elke week ziet in een stadion.

Telstar besloot alle Ajax-fans te trakteren op een verse haring uit IJmuiden. De actie viel duidelijk in de smaak en leverde veel positieve reacties op vanuit het Amsterdamse kamp.