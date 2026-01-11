Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

FOTO | Telstar verrast bezoekende Ajax-fans met lokale lekkernij

Joram
bron: Ajax Life
De Ajax-fans met een sfeeractie in het uitvak van Telstar
De Ajax-fans met een sfeeractie in het uitvak van Telstar Foto: © BSR Agency

Ajax-supporters die zondagmiddag afreisden naar Velsen-Zuid kregen bij Telstar een onverwacht welkom. Nog vóór de aftrap lag er voor iedere bezoekende fan een verrassing klaar.

In totaal waren er zo’n vierhonderd Ajacieden aanwezig bij het duel met de promovendus. Bij binnenkomst in het uitvak deelde de thuisclub iets uit wat je niet elke week ziet in een stadion.

Telstar besloot alle Ajax-fans te trakteren op een verse haring uit IJmuiden. De actie viel duidelijk in de smaak en leverde veel positieve reacties op vanuit het Amsterdamse kamp.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Aad de Mos

De Mos deelt heftig nieuws: "Moest ik van de artsen mee stoppen"

0
Ronald Koeman junior

Koeman junior onder de indruk van Ajax-speler: "Hij is écht goed"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax supporters en sfeer Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez en Marciano Vink namens ESPN in de Johan Cruijff ArenA

Marciano Vink kritisch op oud-Ajacied: "Dat verhaal is dus over?"

0
Anco Jansen

Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"

0
Hans Kraay

Kraay tipt Ajax miljoenen-investering: "Hij is snel en fris!"

0
Kenneth Perez

Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"

0
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

0
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 18 35 49
2 Feyenoord 18 21 36
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 AZ 17 4 28
6 FC Groningen 18 3 28
7 FC Twente 18 5 26
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd