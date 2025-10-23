FOTO | Weghorst doet iets opmerkelijks na treffer: "Wat een clown"

Wout Weghorst kwam de eerste helft van het duel tussen Chelsea en Ajax niet ongeschonden door. Kort voor rust kreeg de spits van de Amsterdammers een harde trap te verwerken, wat resulteerde in een bloedende hoofdwond.

Niet lang na zijn benutte strafschop raakte Weghorst in een fel duel verwikkeld met Chelsea-verdediger Tosin Adarabioyo. Nadat de aanvaller op het gras terechtkwam, kwam de voet van de Engelsman op zijn hoofd terecht. Op beelden was te zien hoe het bloed direct uit de wond stroomde.

Opvallend was dat Adarabioyo op dat moment al een gele kaart op zak had. Scheidsrechter Felix Zwayer besloot echter geen tweede kaart te trekken, tot zichtbaar ongenoegen van Weghorst. Eerder in de wedstrijd had de Duitse arbiter ploeggenoot Kenneth Taylor wél met rood van het veld gestuurd.

Weghorst had Ajax even daarvoor nog op gelijke hoogte gebracht door een penalty te benutten. Na zijn doelpunt zorgde hij voor opschudding in Engeland door een kus te geven op het Champions League-logo op zijn mouw, een moment dat op X al snel veel reacties opriep.

Hieronder een greep uit de reacties: