FOTO'S | Ajacied helpt supporters met voorbereiden sfeeractie
Een spandoek van Ajax Foto: © BSR Agency
Ajacied Kasper Dolberg heeft onlangs geholpen bij het voorbereiden van een sfeeractie van Ajaxsupporters. De spits hielp met een spuitbus een spandoek maken.
De supporters van Ajax toonde afgelopen dinsdag voor de Champions League-wedstrijd tegen Olympiakos een groot spandoek. Op foto's op Reddit is te zien dat Dolberg bij de voorbereidingen ook zijn gezicht liet zien en nog zijn steentje bijdroeg bij het maken van het doek.
