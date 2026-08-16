FOTO'S | Ajax komt in Parijs met groot spandoek voor Mika Godts

Godts was van grote waarde voor Ajax en maakt nu een transfer voor 55 miljoen euro naar Paris Saint-Germain. De Amsterdammers willen Godts laten zien dat hij zeer gewaardeerd wordt, dus kwam de club met een groots afscheid.

In Parijs, de nieuwe woonplaats van Godts, werd een groot spandoek onthuld met de tekst 'The future belongs to young Godts'.