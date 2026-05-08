FOTO'S | Ajax presenteert derde tenue en voert sterrenwijziging door

Ajax heeft samen met adidas het derde tenue voor het seizoen 2026/2027 gepresenteerd. Opvallend genoeg is het direct ook het eerste shirt dat de club richting het nieuwe seizoen onthult. Het tenue heeft een lichtblauwe basis met donkerblauwe details, een kleurencombinatie die in Amsterdam al vaker succesvol bleek.

Voor veel supporters roept het ontwerp herinneringen op aan eerdere periodes waarin Ajax in vergelijkbare kleuren speelde. In de jaren tachtig droeg de club drie seizoenen op rij een lichtblauw tenue, een periode waarin twee landstitels en een KNVB Beker werden gewonnen. Ook in de seizoenen 2002/2003 en 2011/2012 keerde de combinatie terug. In dat laatste seizoen pakte Ajax opnieuw de landstitel.

Het complete tenue bestaat uit een lichtblauw shirt met bijpassende broek en kousen. Daarnaast zijn er voor de teams ook donkerblauwe shorts en sokken beschikbaar als alternatief.