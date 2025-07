FOTO'S: Ajax presenteert nieuw uittenue voor seizoen 2025/2026

Dat laat Ajax weten via haar officiële kanalen. Het thema water is gebruikt als basis van het blauwe tenue, als symbolisch eerbetoon. Niet alleen aan de stad Amsterdam, maar ook aan de befaamde jeugdopleiding. Laatstgenoemde als reactie het antwoord in Amsterdam op de vraag waarom er zoveel talent doorstroomt uit de jeugd, waar het 'in het water van Amsterdam zit'.

Net als het thuisshirt, kan men ook bij het uittenue het klassieke Ajax-logo en een vaandel in de nek van het shirt met daarop het Amsterdam-oprichtingsjaar 1275 zien. Ook jubileumjaar 2025 en de drie Amsterdamse Andreaskruisen zijn te zien.