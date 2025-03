FOTO'S | Ajax presenteert speciaal tenue voor 125-jarig jubileum

"Het adidas Originals Ajax-tenue is geïnspireerd op het oorspronkelijke wit-rood-witte tenue, zoals voor het eerst gedragen in seizoen 1911/1912", schrijft Ajax op de officiële website. "Het tenue met lange mouwen heeft een klassieke kraag met knoopje en de Amsterdamse vlag op de borst, en bestaat verder uit een geheel witte broek en zwarte kousen met rode omslag. Bij een deel van de spelers pronkt de Amsterdamse vlag op de borst, een eer die voorbehouden was aan spelers van het Amsterdamse elftal."

"Kenmerkend zijn verder de zwarte kousen, waarin Ajax tot en met seizoen 1961/1962 speelde. Opvallend van het tenue van 1911 is dat de omslag van de kous verschilt, een detail dat ook meegenomen is in de jubileumkous, met geheel rood én rood met witte streep als twee omslagopties. Op het wedstrijdshirt prijkt ook een wit label met daarop in het wit het Ajax-logo, het adidas Originals-logo, datum van oprichting 18 maart 1900 en de tekst 'AFC Ajax 125'."

Ajax zal het tenue slechts eenmalig dragen, komende zondag in de thuiswedstrijd tegen AZ. Tijdens de wedstrijd zijn de mouwen van het shirt zoals weleer; zonder commerciële uitingen. De Eredivisie, Vriendenloterij en mouwsponsor Team Rockstars IT staan eenmalig voor deze bijzondere gelegenheid hun positie af.