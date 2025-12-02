Kick-Off
Louis van Gaal weg bij komst Cruijff? "Interessant om te zien"
FOTO'S | Danique Tolhoek van Ajax deelt regelmatig leuke kiekjes

Danique Tolhoek maakte in 2021 de overstap van JVOZ naar de beloften van Ajax. Inmiddels is de Zeeuwse aanvalster doorgestroomd naar de hoofdmacht van de Amsterdamse club en lijkt ze dit seizoen de vaste keuze in de spits te zijn.

Tolhoek woonde tijdelijk bij een gastgezin, vertelde ze op de clubsite. "Ik heb er keihard voor gewerkt om het eerste van Ajax te halen. Het is niet zomaar aan komen waaien. Ik heb bewust gekozen om uit huis te gaan en iedereen achter te laten. Achteraf heeft het mij alleen maar sterker gemaakt. Ik heb altijd een doel voor ogen gehad: de spits te worden van Ajax."

Naast haar prestaties op het veld is Tolhoek ook actief op Instagram, waar ze regelmatig smakelijke en opvallende foto’s deelt. We kregen ook de vraag of ze een vriend of vriendin heeft, maar of ze een relatie heeft is niet bekend.

