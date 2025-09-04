AD Voetbalpodcast
Wijffels hard: "Het Nederlandse voetbal staat enorm voor lul"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
FOTO'S | Dit is de bloedmooie vriendin van Ajacied Kasper Dolberg

Lærke Julie en Kasper Dolberg
Lærke Julie en Kasper Dolberg Foto: © Pro Shots

Ajax heeft dinsdagavond op hoofdlijnen een akkoord bereikt met Anderlecht over de komst van Kasper Dolberg. De 27-jarige spits maakt definitief de overstap naar Amsterdam. Ajax betaalt tien miljoen euro vast en kan via bonussen nog eens maximaal twee miljoen euro kwijt zijn.

Dolberg keert daarmee terug naar de club waar hij eerder al furore maakte. Buiten het veld houdt zijn vrouw, Lærke Julie Dolberg, zich bewust wat meer op de achtergrond. Af en toe deelt ze een liefdevol moment op Instagram, zoals in 2023, toen het stel bekendmaakte dat er een tweeling op komst was.

Dat nieuws kwam onverwacht, vertelt Dolberg in gesprek met Het Nieuwsblad. "Toen Laerke zwanger was, voetbalde ik bij Hoffenheim in Duitsland. Het Engels van de Duitse gynaecoloog was niet geweldig, dus hadden mijn vrouw en ik niet direct door dat hij ons de komst van een tweeling aankondigde. We dachten dat hij zich verkeerd uitdrukte."

Inmiddels zijn de twee volop in de wolken met hun dochters. "Die nacht spraken Laerke en ik erover en beseften we hoe gelukkig we ons mochten prijzen met twee kinderen." 

Op Instagram heeft Lærke ondanks dat ze op de achtergrond staat enkele fraaie kiekjes online staan. Hieronder enkele foto's van Lærke:

