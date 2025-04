FOTO'S | Dit is de vrouw en het gezin van Ajax-goalie Matheus

Op Instagram plaatst Matheus meerdere plaatjes met zowel zijn vrouw en zijn gezin. In juni 2015 stapten Matheus en zijn vrouw Mabily, met wie hij nu vier kinderen heeft, in het huwelijksbootje. In die periode speelde de doelman al bij SC Braga. Toen hij daar zijn basisplek kwijtraakte, vertrok hij naar Ajax, dat ook een optie tot koop heeft bedongen.

"Mijn vrouw Mabily helpt me met al mijn beslissingen en ik praat elke dag met haar over Ajax. Onze droom is hier te blijven en daar werk ik hard voor", zei Matheus onlangs tegen De Telegraaf. In dat interview gaf hij ook aan een lastige periode te beleven. “Bij mijn vader Ricardo is kanker geconstateerd en het is moeilijk om daarmee om te gaan”, zei de Braziliaan. “God is met hem. En hopelijk kan hij snel bij me zijn. Mensen zien me vaak met een glimlach, maar weten niet wat er achter de schermen gebeurt. Dit is voor mij het moment om dat te delen. Het betreft schildklierkanker. Gelukkig kan mijn vader inmiddels weer praten.”