FOTO'S | Dit is Linda, de vrouw van oud-Ajacied Theo Janssen

Voormalig Ajacied en huidige voetbalanalist Theo Janssen is opnieuw onderwerp van gesprek in de Nederlandse media. Vrijdagavond meldde het populaire roddelkanaal Reality FBI dat Janssen in opspraak is geraakt na een incident in het Gelderse Rietmolen. Volgens de berichten zou hij daar in opvallende omstandigheden zijn aangetroffen met een jongedame.