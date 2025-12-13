FOTO'S | Feyenoorder Valente als kind gespot in Ajax-kleding

Een aantal dagen voor de Klassieker is Luciano Valente onderwerp van gesprek. Op X circuleren namelijk foto's van de huidige Feyenoord-middenvelder waarop hij als kind te zien is in trainingskleding van Ajax.

Aankomende zondag speelt Valente met Feyenoord de Klassieker in de Johan Cruijff Arena, het stadion waar hij voor FC Groningen zijn Eredvisie-debuut maakte en zelfs een tattoo van liet zetten. Tot dusver speelde Valente 23 duels voor de Rotterdammers.

De beelden worden op X gedeeld door het account Inside020. "Aan het einde van de dag is iedereen Ajacied", schrijven zij bij de foto's, die hieronder te zien zijn.