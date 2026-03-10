Het laatste Ajax Nieuws
FOTO'S | Geblesseerde Ajacied terug op het trainingsveld
Ko Itakura Foto: © Pro Shots
Ko Itakura stond dinsdag weer op het trainingsveld bij Ajax. De Japanse verdediger kampte de afgelopen tijd met een blessure.
Itakura kwam de afgelopen wedstrijden van Ajax niet in actie vanwege problemen met zijn rug. Op beelden van de club is te zien dat de zomeraankoop dinsdag in ieder geval weer op het trainingsveld staat. Wanneer hij zijn rentree kan maken, zal afwachten zijn. De Amsterdammers trainden dinsdag onder leiding van de nieuwe technische staf van Oscar Garcia.
Ajax neemt het zaterdagavond op tegen Sparta Rotterdam.
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
