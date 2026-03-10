FOTO'S | Geblesseerde Ajacied terug op het trainingsveld

Itakura kwam de afgelopen wedstrijden van Ajax niet in actie vanwege problemen met zijn rug. Op beelden van de club is te zien dat de zomeraankoop dinsdag in ieder geval weer op het trainingsveld staat. Wanneer hij zijn rentree kan maken, zal afwachten zijn. De Amsterdammers trainden dinsdag onder leiding van de nieuwe technische staf van Oscar Garcia.

Ajax neemt het zaterdagavond op tegen Sparta Rotterdam.