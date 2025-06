FOTO'S | 'Gregory van der Wiel showt zijn kersverse vriendin'

Voormalig Ajax-verdediger Gregory van der Wiel lijkt helemaal in zijn element sinds hij zijn kicksen aan de wilgen hing. De 37-jarige oud-international, die in 2010 nog de WK-finale speelde, deelt op Instagram verliefde kiekjes met zijn nieuwe vriendin.

Na succesvolle jaren bij Ajax en Paris Saint-Germain belandde Van der Wiels carrière via omwegen bij Fenerbahçe, Cagliari en uiteindelijk Toronto FC, waar hij zijn laatste officiële minuten maakte. Inmiddels geniet hij van een onbezorgd bestaan buiten de lijnen, én met nieuwe liefde in zijn leven.

De gelukkige is een influencer die zichzelf Mathilde noemt. Haar achternaam blijft onbekend, maar met ruim 80.000 volgers op Instagram is ze bepaald geen onbekende in de online wereld. Samen met Van der Wiel geniet ze van een romantische vakantie in het zonnige Saint-Tropez. Op de foto's is het stel te zien tijdens een intiem boottochtje en ontspannen momenten op het strand.

Onder de foto's regent het positieve reacties. “Prachtig koppel! Jullie stralen rust uit”, schrijft een volger bewonderend. Het voetbalpensioen mag dan definitief zijn, de liefde van Van der Wiel is duidelijk weer in topvorm.