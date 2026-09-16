FOTO'S: John van 't Schip verkoopt villa met winst van vijf ton
De website Bekende Buren meldt dat voormalig Ajax- en FC Twente-trainer John van 't Schip goede zaken op de woningmarkt heeft gedaan. Het platform weet namelijk dat de oefenmeester liefst een half miljoen winst gemaakt heeft op zijn villa die hij recentelijk verkocht.
Bekende Buren meldt dat Van 't Schip, die de villa in 2018 aanschafte, deze inmiddels verkocht heeft. De woning had een vraagprijs van 1.950.000 euro. Zelf betaalde Van 't Schip zo'n 1.350.000 voor het huis, met een hypotheek van 1.381.150 euro.
Volgens de website heeft Van 't Schip het pand voor de vraagprijs verkocht, waardoor hij een winst 570.000 euro realiseert. De villa heeft een oppervlakte van 244m2 en ligt direct aan het water. Ook is er een sauna en een aanlegsteiger voor een boot.
FOTO'S: John van 't Schip verkoopt villa met winst van vijf ton
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