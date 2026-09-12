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FOTO'S | Rafael van der Vaart en Estavana Polman kopen dikke villa

Arthur
Estavana Polman en Rafael van der Vaart
Estavana Polman en Rafael van der Vaart Foto: © Orange Pictures

Rafael van der Vaart is sinds vorige week de eigenaar van een nieuwe woning in Huissen. De voormalig speler van Ajax gaat daar samenwonen met zijn vriendin Estavana Polman.

Van der Vaart woonde de afgelopen jaren in Boekarest, waar Polman haar handbalcarrière voortzette. De voormalig international zette dit jaar echter een punt achter haar actieve loopbaan. Het stel keert daardoor terug naar Nederland en heeft nu een woning gevonden in Huissen, onder de rook van Arnhem. Volgens Bekende Buren heeft Van der Vaart een villa gekocht voor 1.325.000 euro. Daarmee betaalde hij 30.000 euro meer dan de oorspronkelijke vraagprijs van 1.295.000 euro.

Opvallend is dat Van der Vaart als enige eigenaar van de woning staat geregistreerd. De hypotheek van 1.325.000 euro is verstrekt door RAFA Sports Holding BV. Zijn vader is bestuurder van dat bedrijf. De villa, die in 2020 werd gebouwd, heeft een woonoppervlakte van 218 vierkante meter. De woning telt zeven kamers, waaronder twee slaapkamers en twee badkamers. Het perceel heeft een oppervlakte van 579 vierkante meter.

Klik HIER om de villa te bekijken.

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