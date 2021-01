Geschreven door Jessica Westdijk 18 jan 2021 om 13:01

Het zijn lastige dagen voor Klaas Jan Huntelaar. De spits maakte onlangs bekend dat hij deze zomer stopt met voetballen, maar moet plotseling kiezen bij welke club hij dat doet. Zijn oude club Schalke 04 wil hem terug halen om hen voor degradatie te behouden. Terwijl The Hunter tegen FC Twente liet zien dat hij ook nog zeker van waarde kan zijn voor Ajax.

Tijdens de Klassieker was de spits niet inzetbaar vanwege een kuitbeenblessure, maar hij bekeek het duel vanaf de tribunes. Zo zag hij dus ook de ode die de supporters voor hem hadden gemaakt. Door het stadion hingen spandoeken met een aantal fraaie quotes van Huntelaar: “Ajax is de succesvolste club en als je dat dan zegt, vinden mensen dat niet altijd leuk.” En “Als ik stop met voetballen, dan is mijn jeugd voorbij.” Door de supporters aangevuld met de mooie woorden: “Bij ons op de tribune is voor jou altijd een plekje vrij.”

Bekijk hieronder alle foto’s: