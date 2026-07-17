FOTO'S | Weghorst koopt villa van 1,9 miljoen euro in Overijssel
Wout Weghorst gaat in Hengelo wonen, zo valt te lezen op de website van Bekende Buren. De ervaren centrumspits, die vanwege een aflopend contract transfervrij kon vertrekken bij Ajax, heeft een prachtige villa in Overijssel gekocht.
De aanvaller had aanvankelijk ook een boerderij in Goor op het oog, maar hij heeft er toch voor gekozen om (nog) dichter bij het trainingscomplex en De Grolsch Veste te verblijven. De villa in Hengelo stond te koop voor een vraagprijs van 1.995.000 euro, maar volgens Bekende Buren heeft Weghorst (en zijn vriendin Nikki) de woning gekocht voor 1.885.000 euro en rust er zelfs geen hypotheek meer op de villa.
Het Instagram-account MeerVoorMannen heeft meerdere foto's van de 'dikke villa in Hengelo' online gezet. "We zien een sauna, een groot ligbad, een jacuzzi, een veranda met lounge achter het huis, en een gastenverblijf. Handig voor als er een teamgenoot is die wat verder weg woont, hè. Overigens krijgen Weghorst en zijn gezin zo’n 383 m2 woonoppervlak, een perceel van 2835m2 en een dubbele garage", verklapt men.
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FOTO'S | Weghorst koopt villa van 1,9 miljoen euro in Overijssel
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