Heitinga stond op randje ontslag: "Directie heeft 3-3 niet gezien"
'Foutenfestival scheidsrechters uitgelegd': "We leggen de lat hoog"

Arthur
bron: Langs de Lijn
Danny Makkelie
Danny Makkelie Foto: © Pro Shots

De KNVB heeft het boetekleed aangetrokken na fouten van scheidsrechters in de Eredivisie. Raymond van Meenen, manager scheidsrechterszaken betaald voetbal, reageerde woensdag in NPO Radio 1-programma Langs de Lijn En Omstreken op de recente controversiële beslissingen van het scheidsrechterskorps.

"In topsport ben je nooit helemaal tevreden en we leggen de lat hoog", zei Van Meenen. "Het eerste blok tot aan de eerste interlandperiode hebben we goed gepresteerd. Daarna, tot aan de huidige interlandperiode, zijn we te vaak negatief in het nieuws geweest."

Volgens Van Meenen zijn er momenten geweest waarop de VAR de scheidsrechter had kunnen ondersteunen, maar dat niet voldoende gebeurde. "Dat is niet prettig", gaf hij toe. Elke wedstrijd wordt volgens hem kritisch geëvalueerd: "De scheidsrechters zijn kritisch en wij zijn kritisch. Ze fluiten wel in het profvoetbal. Dan moet het goed zijn", zo stelt hij.

Van Meenen benadrukte dat het voorkomen van fouten die het wedstrijdverloop beïnvloeden centraal staat. "Scheidsrechters gaan het veld in om alles zo goed mogelijk te zien. Ze nemen gemiddeld 200 tot 250 beslissingen. Vaak gaat het om die twee of drie beslissingen die er écht toe doen: een rode kaart of een strafschop."

