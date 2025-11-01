Fraai eerbetoon aan overleden Patrick: "Zullen hem missen..."

De wedstrijd tussen Ajax en sc Heerenveen werd zaterdag tijdelijk stilgelegd vanwege een sfeeractie ter nagedachtenis aan de overleden supporter Patrick Overeem. Het gehele stadion applaudisseerde, inclusief de spelers op het veld, terwijl er ook veel vuurwerk werd afgestoken. Scheidsrechter Jannick van der Laan besloot daarop het duel te onderbreken.

Na verloop van tijd werd er steeds meer vuurwerk afgestoken, waardoor Van der Laan de spelers naar binnen liet gaan. De onderbreking duurde ongeveer dertien minuten. Van tevoren was al bekend dat er een speciale actie zou plaatsvinden voor Ajax-fan Van Overeem, bij velen beter bekend als 'Paddy'.

Overeem kwam om het leven bij een aanvaring in Amsterdam tussen een vlet van de Koperen Ploeg, een coöperatieve boot- en stuurmanvereniging in het Westelijk Havengebied, en een binnenvaartschip. Twee mensen overleden bij het ongeluk: de 30-jarige Patrick uit IJmuiden en een 24-jarige man uit Haarlem. De politie onderzoekt nog hoe de aanvaring heeft kunnen gebeuren.

Ook voetbalvereniging IJmuiden, waar Overeem al sinds zijn vierde actief was, stond stil bij zijn overlijden. "Patrick was een vrolijke en vriendelijke jongen, altijd in voor een praatje. Hij stond voor zijn idealen, keek om naar anderen en droeg onze club een warm hart toe. Zijn energie en positiviteit zullen we enorm missen", citeert NH Nieuws. Tijdens de wedstrijd speelden de teams met rouwbanden.

Patrick Overeem was een bekende figuur in de (inter)nationale fancultuur en wordt ook buiten Nederland geëerd. Zo waren er doeken te zien in onder andere IJmuiden, Polen bij wedstrijden van Cracovia en Arka, Bologna in Italië, Athene bij Panathinaikos en in België bij Anderlecht, meldde het account VoetbalUltras.