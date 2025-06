Francesco Farioli bekritiseerd: "Hij ringeloorde alle directeuren"

Aankomende maandag start voor Ajax het nieuwe seizoen. Echter is de selectie nog niet geheel rond. Valentijn Driessen laat zich in zijn column in de Telegraaf uit over het beleid bij de Amsterdammers.

Ajax verbande zeven spelers uit de selectie. De club blijft aan alle ruimhartige betalingsverplichtingen voldoen, maar allerlei privileges zijn afgenomen zoals 24 uur per dag gebruik maken van faciliteiten, trainers, fysiotherapeuten en vaste parkeerplaatsen.

"Het is om het zevental te lozen, weg te jagen en de nieuwe trainer John Heitinga met een schone lei te laten beginnen", schrijft Driessen. "Of deze Ajacieden sportief terecht of onterecht moeten vertrekken; het getuigt van slecht werkgeverschap van Ajax als je zo met je personeel omspringt. Meest schrijnende is de manier van communiceren door directeur Alex Kroes. Een aantal bannelingen kregen de mededeling via WhatsApp."

"Het is de lelijke kant van de voetballerij en de reden waarom iedereen voor zichzelf staat in deze bedrijfstak", gaat hij verder. "Daarom is het zo hypocriet dat de woorden team en collectief bij iedereen voor in de mond liggen. Zie Francesco Farioli. Hij bezwoor geen club achter de hand te hebben toen hij om contractontbinding verzocht. In de onderhandelingen ringeloorde de trainer alle gewaarschuwde Ajax-directeuren. Na 1 juli gaat hij miljoenen aan tekengeld incasseren bij FC Porto, terwijl Ajax naar 5 miljoen euro afkoopsom kan fluiten."