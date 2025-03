'Francesco Farioli bovenaan lijstje Premier League-club'

Farioli is bezig aan een goed seizoen in Amsterdam. De Italiaanse oefenmeester ligt op koers om kampioen te worden in zijn debuutseizoen en dat is ook in het buitenland opgevallen. "Ik heb gehoord dat als Emery weggaat bij Aston Villa, dat Farioli als nummer één op de lijst staat", onthult Driessen in Kick-off van de Telegraaf.

De hoofdtrainer van Ajax heeft nog een contract tot medio 2027 bij de Amsterdamse club, maar er wordt al veel gespeculeerd over zijn toekomst. Directeur voetbal Marijn Beuker hintte onlangs al dat een zomers vertrek van de Italiaan niet uitgesloten is.