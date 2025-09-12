AD Voetbalpodcast
'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Ajax historie & oud-spelers

Francesco Farioli gaat in interview in op 'Ajax-cultuur': "Koud"

Amber
bron: Corriere della Sera
Francesco Farioli
Francesco Farioli Foto: © Pro Shots

Francesco Farioli heeft in gesprek met Corriere della Sera teruggeblikt op zijn bewogen maanden bij Ajax. De huidige trainer van FC Porto noemt zijn periode in Amsterdam een harde, maar leerzame les.

Volgens Farioli stonden de clubs in de rij toen Ajax begin april nog bovenaan de Eredivisie stond. "Toen ik begin april met Ajax bovenaan stond in de Eredivisie met negen punten voorsprong op PSV, leek het alsof alles mogelijk was. Mijn telefoon stopte niet met rinkelen, ik kon kiezen uit clubs uit de Premier League, Serie A, La Liga, zelfs clubs uit Saudi-Arabië belden me op", vertelt hij. "Maar een maand later, na de ineenstorting in de competitie, hadden ze mijn nummer verwijderd. In Italië waren er alleen wat belletjes van kleinere clubs, maar niets concreets."

Dat Ajax uiteindelijk de titel uit handen gaf, blijft hem dwarszitten. Toch ziet Farioli meerdere oorzaken. "Een groot deel van de verklaring kun je niet benoemen. Als ik begin over acht keer de paal raken in twee wedstrijden of tegengoals diep in blessuretijd, dan zegt men terecht dat je je op dit niveau niet kunt verschuilen achter pech. Er was ook sprake van vermoeidheid en de arrogantie die hoort bij een club als Ajax. Iedereen had het al over feesten, premies en huldigingen. Alleen ik herhaalde telkens dat het pas voorbij is als het echt voorbij is. Misschien heb ik het daardoor zelf wel een beetje over me afgeroepen."

De Italiaan benadrukt dat hij probeerde iets extra’s toe te voegen aan de Ajax-filosofie. "De cultuur van Ajax is een koude, geordende religie van positiespel. Ik heb daar een gevoel voor teamspirit en strijd aan toegevoegd. Ik ben niet bijgelovig, maar in die weken had ik misschien beter met hoefijzers en klavertjesvier rond kunnen lopen."

Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
