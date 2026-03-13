Laatste nieuws
'Francesco Farioli geeft Ajax-fans déjà vu': "Dat is de reden"

Arthur
Francesco Farioli
Francesco Farioli Foto: © Pro Shots

Francesco Farioli voerde voor het Europa League-duel van FC Porto tegen Stuttgart acht wijzigingen door in zijn basiself. De Italiaan wilde vooral spelers met frisse benen en een scherpe geest inzetten, hetgeen terug doet denken aan zijn tijd bij Ajax.

Voorafgaand aan de wedstrijd lichtte Farioli zijn keuzes toe zo meldt Voetbal International. "Ik zeg altijd dat de kracht van ons team in de grootte van de selectie zit. Ik heb veel vertrouwen in alle spelers, maar hou ervan om frisse benen en een frisse geest te hebben, dus dat is de reden. De laatste twee wedstrijden waren geweldig, vooral de laatste tegen Benfica, maar iedereen is fit om te spelen. En daarvoor was het Sporting Portugal. We hebben volledig vertrouwen in hen."

Zijn beslissing om flink te rouleren roept herinneringen op aan zijn tijd bij Ajax. Voor het uitduel met Eintracht Frankfurt in de Europa League wisselde hij destijds tien keer, met desastreuze gevolgen: Ajax ging kansloos ten onder in Duitsland en Farioli kreeg na afloop veel kritiek.

