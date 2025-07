Francesco Farioli geland in Portugal om deal snel af te ronden

Francesco Farioli is donderdagavond aangekomen in Portugal om zijn overstap naar FC Porto af te ronden. De oud-trainer van Ajax werd op het vliegveld van Porto gespot, samen met zijn vrouw en twee kinderen.

Volgens Portugese media is Farioli van plan om snel een tweejarig contract te tekenen in het Estádio do Dragão. Hij werd met een sjaal om van Porto verwelkomd door algemeen directeur Henrique Monteiro. FC Porto ziet in Farioli de ideale opvolger van Martín Anselmi, die werd ontslagen na teleurstellende prestaties op het WK voor clubs.

Met Farioli wil Porto opnieuw meedoen om de landstitel, na een derde plek vorig seizoen. Mogelijke versterkingen zijn Kenneth Taylor (Ajax) en Dominik Prpic (Hajduk Split). De officiële aankondiging van zijn aanstelling wordt spoedig verwacht.