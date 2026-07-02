Francesco Farioli had 'hekel' aan Beuker: "Vaak niet op één lijn"
Het ontslag van Marijn Beuker bij Ajax kwam niet als donderslag bij heldere hemel. Niet alleen het liegen over zijn CV had een rol bij zijn ontslag, maar ook zijn gebrek aan kunde om twijfelende spelers of bestuursbepalers naar de club te halen.
Volgens ingewijden beschikte hij niet over ‘de voelsprieten om de juiste snaar te raken bij de twijfelaars'. "De beleidsbepaler stelde zich eerder pocherig dan empathisch op", schrijft Johan Inan namens het Algemeen Dagblad.
Beuker schepte vaak op over zijn band met Van Gaal. Daarnaast claimde hij Francesco Farioli naar Amsterdam te hebben gehaald. "Ook onderhield Beuker veel contacten in de media. Mede daardoor kwam de publieke opinie niet overeen met het beeld dat intern van hem bestond", klinkt het verder.
Farioli bijvoorbeeld, vond Beuker een grote kwakzalver. "Met de directeur voetbal zat de Italiaan vaak niet op één lijn als het over de profielen en prijskaartjes van doelwitten en de invulling/uitbreiding van de staf ging", schrijft Inan. Vosse de Boode, hoofd van de data-afdeling, vertrok eveneens omdat ze het niet kon vinden met Beuker.
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Francesco Farioli had 'hekel' aan Beuker: "Vaak niet op één lijn"
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