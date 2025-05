"Francesco Farioli houdt van Ajax, hij wil niets liever dan dat"

Zondagavond meldde ESPN al dat een breuk tussen beide partijen aanstaande lijkt, en het AD bevestigt die lezing. "Farioli houdt van Ajax. Hij wil niets liever dan de club terugbrengen op het Europese podium via de Champions League". schrijft de krant. "Tegelijkertijd beseft hij dat het vertrek van een flink aantal basisspelers zeer waarschijnlijk is geworden."

Farioli zou intern geprobeerd hebben spelers als Kenneth Taylor, Jorrel Hato, Jordan Henderson en Brian Brobbey te overtuigen van een langer verblijf. "Maar allen achten zij de tijd rijp voor een volgende stap", aldus het AD.

Daarnaast is Farioli kritisch op het transferbeleid van de club. Volgens de krant is hem duidelijk geworden dat Ajax deze zomer niet groots zal investeren en dat de doorstroming van jeugdspelers centraal zal staan. "De Italiaan is het niet vergeten: hoe moeizaam de afgelopen transferperiodes verliepen. Het is dus de vraag of hij straks over een sterkere selectie kan beschikken, terwijl het verwachtingspatroon alleen maar toeneemt."

Bovendien wringt het op tactisch vlak. Waar Farioli wijst op de beperkingen van de huidige selectie, verwacht de clubleiding dat Ajax aantrekkelijker en dominanter gaat spelen. "De gesprekken tussen trainer en directie verliepen stroef en van een gedeelde visie lijkt geen sprake. De kans dat ze elkaar alsnog gaan vinden, is nog kleiner dan de kans dat Ajax met een voorsprong van negen punten in vijf duels het kampioenschap zou verspelen", besluit het dagblad scherp.