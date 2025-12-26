AD Voetbalpodcast
Inan sluit Ajax-exit niet uit: "Dan kan hij weleens sneuvelen"
Francesco Farioli krijgt groot compliment: "Zijn werk is serieus"

Cherine
Francesco Farioli
Francesco Farioli Foto: © Pro Shots

Francesco Farioli is een veelbelovende trainer. Daar is André Villas-Boas, die hem als voorzitter van FC Porto naar Portugal haalde, volledig van overtuigd.

Farioli nam eind vorig seizoen afscheid van Ajax en koos na weken van onzekerheid voor Porto. Dat pakte goed uit: Porto leidt Portugal met vijf punten voorsprong op Sporting en doet het ook goed in de Europa League. "Als voorzitter van FC Porto prijs ik het werk van Francesco Farioli", vertelt Villas Boas in het clubmagazine Dragões.

"Zijn werk is serieus, rigoureus, competent en diep verbonden met de club. Ik ben ervan overtuigd dat Farioli alles heeft om zich in de top te vestigen. Wat we elke dag zien, is een team met hoge standaarden, consistentie en een duidelijke visie", aldus de voetbalbestuurder.

