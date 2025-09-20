Francesco Farioli krijgt lof: "Het hele team vindt het geweldig"

Veiga was de grote man bij FC Porto met een goal en twee assists en prees na afloop zijn trainer Farioli. "Ik geniet van het spelen in dit systeem onder Farioli. En niet alleen ik, het hele team vindt het geweldig", zegt hij over Farioli. "We zijn een familie en vechten voor elkaar. Dat is het belangrijkste voor een team. Maar we hebben nog veel te verbeteren en moeten met beide benen op de grond blijven staan. We bekijken het wedstrijd voor wedstrijd."

FC Porto is nog foutloos na zes duels en gaat aan kop; voor het laatst wonnen ze hun eerste zes wedstrijden in 2017/2018. "Het handelsmerk van de Dragões is een zeer agressieve formatie, die enorme druk en hoge intensiteit uitoefent", klinkt het bij A Bola. Statistieken van CIES tonen dat FC Porto het team is met de meeste high intensity runs per wedstrijd.