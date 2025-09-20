AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Francesco Farioli krijgt lof: "Het hele team vindt het geweldig"

Cherine
Francesco Farioli
Francesco Farioli Foto: © BSR Agency

Voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli oogst veel lof bij FC Porto, vertelt Gabri Veiga na de overtuigende 0-3 zege op Rio Ave in de Portugese competitie.

Veiga was de grote man bij FC Porto met een goal en twee assists en prees na afloop zijn trainer Farioli. "Ik geniet van het spelen in dit systeem onder Farioli. En niet alleen ik, het hele team vindt het geweldig", zegt hij over Farioli. "We zijn een familie en vechten voor elkaar. Dat is het belangrijkste voor een team. Maar we hebben nog veel te verbeteren en moeten met beide benen op de grond blijven staan. We bekijken het wedstrijd voor wedstrijd."

FC Porto is nog foutloos na zes duels en gaat aan kop; voor het laatst wonnen ze hun eerste zes wedstrijden in 2017/2018. "Het handelsmerk van de Dragões is een zeer agressieve formatie, die enorme druk en hoge intensiteit uitoefent", klinkt het bij A Bola. Statistieken van CIES tonen dat FC Porto het team is met de meeste high intensity runs per wedstrijd.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Zet in op Ajax tegen PSV!

Ajax speelt zondagmiddag de topper tegen PSV. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Kasper Dolberg

Kasper Dolberg onthult hobby: "Daar haal ik veel voldoening uit"

0
Youri Baas

Baas kijkt op naar oud-Ajax-speler: "Daar kan ik veel van leren"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax historie & oud-spelers Francesco Farioli
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Hans Kraay jr.

Kraay vergelijkt Ajax: "Middelmatige ploegen doen dat een kwartiertje"

0
Maccabi Tel Aviv-fans met een pyro in het uitvak van Ajax

Bewijsmateriaal teruggevonden van wangedrag rond Ajax - Maccabi

0
Danique Tolhoek

VIDEO: Ajax Vrouwen wint van Sturm Graz en gaat door in Europa

0
John Heitinga

Ajax en Heitinga krijgen complimenten: "Het plan klopte wel"

0
Valentijn Driessen

Driessen gaat niet mee met Heitinga: "Natuurlijk wel een thema"

0
De Vrij en Dumfries met Inter in de Champions League

Dumfries kreeg beuk van Ajacied: "Ik moest er wel even om lachen"

0
Wim Kieft

Kieft deelt gezondheidsupdate: "Brandweer takelde mij uit huis"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 5 10 15
2 PSV 5 9 12
3 Ajax 5 6 11
4 AZ 4 5 10
5 NEC Nijmegen 5 8 9
6 FC Utrecht 5 7 9
7 FC Groningen 5 1 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd