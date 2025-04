'Francesco Farioli laat vertrek afhangen van aantal sterkhouders'

Door zijn goede prestaties is het niet onwaarschijnlijk dat Francesco Farioli na dit seizoen vertrekt bij Ajax. In de voetbalpodcast van de Telegraaf vertelt Mike Verweij dat de Italiaan zijn vertrek laat afhangen van de plannen van een aantal spelers.

"Ik heb een leuk nieuwtje over Farioli", opent de Ajax-watcher. "Hij heeft een aantal sterkhouders gepolst of ze willen blijven volgend jaar. Dat impliceert dat hij niet voor honderd procent zeker vertrekt. Misschien laat hij dat wel afhangen van de meningen van Jorrel Hato, Kenneth Taylor, Jordan Henderson en Brian Brobbey. Het is opvallend dat hij een aantal spelers heeft aangesproken."

Mogelijk hebben de plannen van enkele sterkhouders van Ajax dus invloed op de toekomst van Farioli. Verweij denkt dat Farioli niet veel goed nieuws heeft ontvangen. "Ik denk dat de kans niet zo heel groot is. Jorrel Hato staat er zo goed op bij Liverpool, Arsenal en Chelsea dat ik denk dat hij vertrekt. Kenneth Taylor heeft ook aangegeven dat hij weg wil. Brobbey heeft nog maar twee jaar contract."