Francesco Farioli maakt indruk: "Het ging bij Ajax héél slecht"

Orlando Engelaar is erg te spreken over de verrichtingen van Francesco Farioli bij Ajax dit seizoen. De Italiaanse oefenmeester lijkt in zijn debuutjaar kampioen te gaan worden met de Amsterdammers.

Met nog zes wedstrijden te gaan staat Ajax negen punten voor op nummer twee PSV. Bij de Amsterdammers zelf willen ze het nog niet hebben over een eventuele landstitel, maar Engelaar durft al wel een voorschot op het kampioenschap te nemen. "Ik denk niet dat het nog mis kan gaan. Ze zijn zo stabiel en goed, ze geven weinig weg", vertelt hij aan VoetbalPrimeur. "Ze zijn wel kampioen."

Engelaar is daarbij zeer complimenteus voor Farioli, die Ajax in zijn debuutseizoen naar de titel lijkt te leiden. "Als je ziet waar ze vandaan zijn gekomen. Het ging daar niet een beetje slecht, het ging héél slecht. Farioli is echt de juiste trainer op het juiste moment gebleken", oordeelt de oud-profvoetballer, die de kritiek op het spel van de Amsterdammers niet begrijpt. "Het is een Italiaan, daar heeft het misschien mee te maken, en het is een winnaar. Hij wil resultaten boeken, dus ik snap het wel."