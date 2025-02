Francesco Farioli na overwinning: "De weg is nog erg lang"

Ajax heeft zondagmiddag belangrijke zaken gedaan door te winnen van Go Ahead Eagles. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-0 na goals van Brobbey en Edvardsen.

Trainer Francesco Farioli is trots op zijn ploeg na de zege op Go Ahead. "We hebben weinig weggegeven", stelt hij in gesprek met ESPN. "Ik zag dat we maar 0.2 expected tegengoals hadden. De weg is nog erg lang, maar dit is een erg belangrijke overwinning."

Zeker in deze omstandigheden met zieken en een verlenging afgelopen donderdag", gaat hij verder. "Matheus keepte een erg goede wedstrijd als vervanger van Pasveer. We wisten dat hij ervaren was en een goede keeper. Hem moet je niet onderschatten."

Door deze overwinning staat Ajax als koploper 5 punten los van nummer twee PSV.