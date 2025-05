Francesco Farioli ontkent geruchten: "Dat is helemaal niet zo"

Farioli en Kroes zouden niet op één lijn liggen over het beleid. "In mijn gedachten zou het veel sneller gaan, in een rechte lijn. Al mijn verzoeken waren in het belang voor de club, met de beste intenties", licht de Italiaan toe bij ESPN. "De club heeft haar eigen positie, maar ik voelde dat de afstand te groot was tussen wat beide partijen wilden.”

Volgens Farioli is er nog steeds een goede relatie met de directie. "Het lijkt alsof Kroes en ik nu ruzie hebben, maar dat is helemaal niet zo", benadrukt hij. "Over een week gaan we samen uiteten, want we respecteren elkaar. De liefde is er nog steeds. Soms moet je uit elkaar gaan, omdat je ergens een verschil in mening over hebt. Maar mijn gevoel over de club en de mensen binnen de club verandert niets."

De Italiaanse oefenmeester vertrekt met pijn in zijn hart uit Amsterdam. “Het is niet toevallig dat ik sinds de wedstrijd van gisteren tot tien minuten geleden heb zitten huilen. Het was een geweldige tijd, ik ben heel dankbaar voor Alex Kroes en Marijn Beuker", aldus Farioli. "Zij hebben me hierheen gehaald. Ze hebben een dappere keuze gemaakt. Het leverde hen veel kritiek op toen ik deze baan kreeg."