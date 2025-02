Francesco Farioli op zijn hoede: "Was slechts een waarschuwing"

Er was rondom de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Ajax veel te doen over de slechte grasmat in het Limburgse stadion. Veel spelers gleden regelmatig ook. Ook Francesco Farioli zag dat zijn spelers moeite hadden met het veld.

Toch wilde hij geen excuses zoeken. "We hebben onze les in Riga geleerd", zei Farioli na afloop op de persconferentie, doelend op de wedstrijd tegen RFS in de Europa League. "Het veld mag ook geen excuus zijn voor ons." Volgens de Ajax-coach gaat het vooral om de manier waarop je met het veld omgaat. "Ook donderdag zal onze vechtlust cruciaal zijn. Het zit meer in het hoofd."

"We willen op een bepaalde manier spelen, maar als dat niet lukt, dan moeten we bereid zijn om andere dingen te doen", aldus Farioli, die doelt op de komende wedstrijd van Ajax, tegen Union Sint-Gillis. Hij verwacht ook in België een slecht veld. "De wedstrijd van vandaag was slechts een waarschuwing voor de omstandigheden die er nog aan gaan komen."