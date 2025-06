'Francesco Farioli opnieuw in verband gebracht met nieuwe club'

Francesco Farioli is in beeld bij Fiorentina. Dat meldt de Italiaanse journalist Alfredo Pedullà .

Farioli is sinds zijn vertrek bij Ajax al in verband gebracht met onder andere AS Roma, Como en Tottenham Hotspur, maar is vooralsnog clubloos. Volgens Pedullà geldt Fiorentina mogelijk ook als een optie voor de Italiaanse oefenmeester. De club uit Florence had Al-Nassr-trainer Stefano Pioli op het oog, maar daar gaat misschien een streep door.

Pioli zou namelijk ook als kandidaat gelden om de nieuwe bondscoach van Italië te worden. Bondscoach Luciano Spalletti werd onlangs ontslagen na een ruime nederlaag tegen Noorwegen. Mocht Pioli inderdaad naar de nationale ploeg gaan, zou Fiorentina kunnen uitkomen bij de oud-trainer van de Amsterdammers.