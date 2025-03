Francesco Farioli reageert lachend: "Ajax een team van bad boys?"

Ajax neemt het donderdagavond in Amsterdam op tegen Eintracht Frankfurt. Jordan Henderson, Kian Fitz-Jim, Kenneth Taylor, Jorrel Hato en Anton Gaaei moeten op hun tellen passen in het Europa League-duel, want bij een gele kaart zijn ze geschorst voor de return in Frankfurt.

Daarnaast mist Davy Klaassen het duel in de Johan Cruijff ArenA wegens een schorsing en staan de nodige spelers dus op scherp in het Europa League-duel van donderdag. In Nederland staat Ajax derde op het onderdeel van gekregen gele kaarten. "Een team van bad boys? Nee, wij hebben geen team van bad boys", lacht Farioli op de persconferentie van Ajax.

"We spelen af en toe 'bad games', want de wedstrijd tegen Union was natuurlijk gek", vervolgt de Italiaan, te zien in een video van Voetbal International. "Zeker de hoeveelheid kaarten die op het veld werden gegeven, al dan niet nodig. Dat is onderdeel van voetbal en de manier waarop de scheidsrechter de wedstrijd wilde managen. Nee, geen bad boys. Eerder krijgers", aldus Farioli.