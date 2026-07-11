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'Francesco Farioli richt zijn pijlen op WK-ganger uit Eredivisie'

Arthur
Francesco Farioli
Francesco Farioli Foto: © Pro Shots

In-beom Hwang heeft met zijn sterke optredens op het WK de belangstelling gewekt van FC Porto. Dat meldt het Portugese Record. De topclub van oud-Ajacied Francesco Farioli zou een serieuze poging overwegen om de middenvelder van Feyenoord over te nemen.

De Zuid-Koreaan kwam deze zomer in actie op het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten en maakte vooral in de groepsfase indruk. In het openingsduel met Tsjechië (2-1) was Hwang met een fraai doelpunt van grote waarde voor zijn ploeg.

Volgens Record denkt FC Porto erover na om contact op te nemen met technisch directeur Dévy Rigaux om de mogelijkheden voor een transfer te bespreken. Feyenoord zou bereid zijn mee te werken aan een vertrek, mits een passend bod wordt uitgebracht.

Over de hoogte van de vraagprijs is niets bekend. Eerder meldde Voetbal International al dat ook het Mexicaanse Monterrey interesse had in Hwang. Die club zou uiteindelijk zijn afgehaakt vanwege de hoge transfersom die Feyenoord verlangt.

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