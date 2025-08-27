Francesco Farioli verbaast Hans Kraay: "Ik keek mijn ogen uit"

Farioli wist de eerste drie competitiewedstrijden overtuigend te winnen. "Schrik niet: maar Francesco is overladen met complimenten voor, jawel, aanvallend voetbal. De Porto-supporters en de media vergelijken hem nu al met Pep Guardiola", vertelt Hans Kraay jr. in Voetbal International. "Hoog druk van Francesco bij de opbouw van Gil Vicente en, nogmaals jawel, bij balverlies dat ding weer snel terugveroveren. Ik keek mijn ogen uit."

De Italiaanse oefenmeester kent dus een uitstekende start. "Hij begint een populair mannetje te worden, ja. En de Portugese pers vindt nog steeds dat hij veel aanvallender voetbal speelt dan zijn voorganger. Even nadat wij deze column hebben ingeleverd, begon Porto thuis tegen Casa Pia, of Pia Casa, dat al 38 jaar geen resultaat heeft gehaald bij Porto. Francesco gaat die wedstrijd dus ook gewoon winnen en blijft nog wel even de Pep van Porto."