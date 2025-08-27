Francesco Farioli verbaast Hans Kraay: "Ik keek mijn ogen uit"

AD Voetbalpodcast
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Francesco Farioli kent een goede start bij FC Porto. De oud-trainer van Ajax wordt in Portugal zelfs geprezen voor zijn aanvallende voetbal.

Farioli wist de eerste drie competitiewedstrijden overtuigend te winnen. "Schrik niet: maar Francesco is overladen met complimenten voor, jawel, aanvallend voetbal. De Porto-supporters en de media vergelijken hem nu al met Pep Guardiola", vertelt Hans Kraay jr. in Voetbal International. "Hoog druk van Francesco bij de opbouw van Gil Vicente en, nogmaals jawel, bij balverlies dat ding weer snel terugveroveren. Ik keek mijn ogen uit."

De Italiaanse oefenmeester kent dus een uitstekende start. "Hij begint een populair mannetje te worden, ja. En de Portugese pers vindt nog steeds dat hij veel aanvallender voetbal speelt dan zijn voorganger. Even nadat wij deze column hebben ingeleverd, begon Porto thuis tegen Casa Pia, of Pia Casa, dat al 38 jaar geen resultaat heeft gehaald bij Porto. Francesco gaat die wedstrijd dus ook gewoon winnen en blijft nog wel even de Pep van Porto."

Steven Bergwijn, Ajax, Devyne Rensch en Anass Salah-Eddine

'PSV wil oud-speler van Ajax huren': "Hij is serieus in beeld"

0
Jaap Stam

Jaap Stam onder de indruk: "Dat zagen we vroeger bij Ajax ook al"

0
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Francesco Farioli
Rene van der Gijp

Van der Gijp ziet gemiste kans: "Jammer dat hij niet is opgepikt"

0
Rob Jansen

Rob Jansen stellig: "Binnen Ajax hebben ze een hekel aan elkaar"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen sceptisch: "Ik vind hem geen spits voor Ajax"

0
Mike Verweij

Verweij: "Ik denk dat hij er bij Ajax ook heel goed op staat"

0
Myron Boadu viert goal

'Ook PSV en FC Twente denken aan Boadu; spits heeft voorkeur'

0
Wout Weghorst tegen Heracles Almelo

Samenvatting: Slordig Ajax wint in eigen huis van Heracles Almelo

0
Mike Verweij

"Ajax heeft commissarissen gehad, dat waren gewoon hapsnurkers"

0
