Francesco Farioli verwacht lastig uitduel in Utrecht: "10 uit 10"

Ajax-trainer Francesco Farioli verwacht een lastig duel aankomende zondag tegen FC Utrecht. Dat laat hij weten op de persconferentie nadat hem wordt gevraagd naar de moeilijkheidsgraad van het duel in de Domstad.

"10 uit 10", reageert Farioli op die vraag. "Dat komt door meerdere dingen, bijvoorbeeld het belang van de wedstrijd, hoe Utrecht tot nu toe heeft gepresteerd en hoe de eerdere ontmoeting was. Dat was een van onze beste eerste helften van het seizoen. Desondanks was dat toen niet genoeg."

"Het gaat gewoon heel lastig worden", gaat hij verder. "Zij kunnen heel gevaarlijk zijn. Met name in hun aanval aan de linkerkant. En daarnaast zitten ze natuurlijk in een goede fase."